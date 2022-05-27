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На Украине активно распространяют информацию о том, что российские военные стянули свои резервы в район Лисичанска. Но на самом деле ситуация выглядит иначе. Об этом рассказал военный аналитик Борис Рожин. Подробности сообщает “Украина.ру“.

Эксперт отметил, что в западных источниках распространяется совсем другая информация. Рожин прокомментировал: «А другие иностранные источники утверждают, что до 25 батальонно-тактических групп якобы стянули в район Изюма [Харьковской области] и там накапливаются силы. Еще одни источники заявляют, что Россия якобы готовится к наступлению на Запорожье или на Николаев. Они сами себе противоречат».

Эксперт отметил, что в район Лисичанска/Северодонецка будут направлены батальонно-тактические группы. Они позже будут участвовать и на других направлениях.

Рожин добавил: «Сейчас основные усилия прикладываются на освобождении Донбасса, а после завершения второй фазы спецоперации уже будет видно, кто и куда будет наступать».

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