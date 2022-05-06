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Специальная операция России на Украине натолкнула представителей “Ростеха” на идею о создании миниатюрных беспилотников. Официальный представитель государственной корпорации “Ростех” рассказал о том, что устройства будут легко помещаться в карманах военнослужащих.

В госкорпорации отметили, что спецоперация показала важность как больших и средних, так и маленьких, просто миниатюрных дронов. Они будут практически незаметны, легко поместятся в кармане. При этом мини-беспилотники позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведывательные данные в режиме реального времени.

В “Ростехе” уверены, что такие миниатюрные летательные аппараты могут значительно повысить эффективность боевых подразделений. Представители корпорации продолжают изучать опыт, полученный во время спецоперации, чтобы использовать его для создания нового вооружения и техники.

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