В вузах и научных институтах России больше нет доступа к базам данных Web of Science. Это одна из двух ведущих сетей научного цитирования, где представлены сведения о публикациях в научных и специализированных журналах. О прекращении доступа написал у себя в телеграм-канале вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

Он отметил, что ограничения также коснулись и других продуктов компании-разработчика Web of Science. Они также являются инструментами в научной деятельности.

Тем не менее со слов Хохлова, отключение даже от двух ведущих международных баз данных научного цитирования вряд ли может помешать российским учёным. В числе прочего вице-президент РАН упомянул, что механизмы, обеспечивающие доступ к научным исследованиям, которые проводятся за пределами России, будут найдены. Но что они из себя представляют и когда именно будут найдены или разработаны, Хохлов не уточнил.