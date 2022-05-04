Турист из России Сергей побывал на отдыхе в Турции и рассказал, как сейчас там относятся к русским.

Он отметил, что сейчас нет чартерных рейсов на турецкие курорты. Он смог долететь до Алании только регулярным рейсом, а это в несколько раз дороже. Перелет в Турцию на троих человек обошелся из Тюмени в Аланью 171 000 рублей. Путевка в пятизвездочный отель на две недели составила по стоимости 126 000 рублей.

По словам туриста, он не заметил какого-то негатива, предубеждений со стороны турков. Был только один момент: все очень интересовались уровнем цен и зарплат в России. Политические темы жители Турции в разговорах не затрагивали.

Особое внимание турист обратил на запас денежных средств. Он отметил, что карты российских банков на турецких курортах не работают, поэтому нужно ехать уже с наличными средствами.