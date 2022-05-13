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Российские войска продолжают успешно ликвидировать технику и вооружение украинских военных, которые поставляются в Киев Западом. Об этом сообщают эксперты издания “Русская весна“.

Сейчас российский спецназ и артиллерия проводят успешное наступление на город Красный Лиман в ДНР. Эта территория еще полностью находится под контролем украинской армии.

В операции по уничтожению техники и вооружения задействована специальная группировка “О”. Артиллерия спецназа этого подразделения продолжает успешно штурмовать позиции ВСУ, обеспечивая продвижение остальным подразделениям российской армии.

Ранее мы сообщали, что ВСУ стягивают дополнительные силы к Одессе для захвата острова Змеиный. В город переброшено несколько вертолетов, у берегов Одессы обнаружены военные катера. Также усилилась активность беспилотников.

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