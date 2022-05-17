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Два точных попадания ракетами переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger в двигатель штурмовика Су-25 не помогли боевикам ВСУ сбить российский самолет. Штурман эскадрильи ВС РФ, который сейчас принимает участие в спецоперации на Украине рассказал, что даже после такой атаки воздушная машина сумела успешно приземлиться на свой аэродром.

Штурман также пояснил, что подобная живучесть штурмовика, призванного оказывать поддержку Сухопутным силам на сверхмалых и малых высотах, объясняется грамотно продуманной защитой ключевых узлов.

Ракеты американских «Стингеров» не способны навредить двигателю и другим жизненно важным механизмам, так как все это защищается бронеплитами из высокопрочной стали либо титана.

Напомним, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что хваленый американский «Джавелин» не способен справиться с российскими танками Т-72, оснащенными динамической защитой.

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