Последние восемь лет ВСУ готовились к ведению боевых действий в соответствии с тактиками Североатлантического альянса, рассказал российский танкист, который не захотел раскрывать свое имя.

В интервью «Московскому комсомольцу» он объяснил, что в действиях украинских подразделений просматривается методика организации разведки, взаимодействия сил и целеуказания натовского образца. Их подготовка подтверждается документами бойцов, в которых упоминается обучение на Яворовском и других полигонах, где с солдатами активно занимались инструкторы Североатлантического альянса.

По словам офицера, ВСУ задействуют диверсионную тактику НАТО. К примеру, в случае организации засад на российские колонны они первым делом уничтожают санитарные автомобили, что исключает возможность эвакуации раненых с поя боя. После этого осуществляются удары по боевой технике.

Также ВСУ стараются не вступать в танковые сражения, устраивая все те же диверсии. При нападении на тыловые колонны они просто отбивают боезапас, лишая подразделения возможности вести боевые действия на протяжении длительного времени. При этом если украинским танкистам все же приходится вступать в прямое противостояние, они просто бросают танки и убегают.