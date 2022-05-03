Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Последние восемь лет ВСУ готовились к ведению боевых действий в соответствии с тактиками Североатлантического альянса, рассказал российский танкист, который не захотел раскрывать свое имя.

В интервью «Московскому комсомольцу» он объяснил, что в действиях украинских подразделений просматривается методика организации разведки, взаимодействия сил и целеуказания натовского образца. Их подготовка подтверждается документами бойцов, в которых упоминается обучение на Яворовском и других полигонах, где с солдатами активно занимались инструкторы Североатлантического альянса.

По словам офицера, ВСУ задействуют диверсионную тактику НАТО. К примеру, в случае организации засад на российские колонны они первым делом уничтожают санитарные автомобили, что исключает возможность эвакуации раненых с поя боя. После этого осуществляются удары по боевой технике.

Также ВСУ стараются не вступать в танковые сражения, устраивая все те же диверсии. При нападении на тыловые колонны они просто отбивают боезапас, лишая подразделения возможности вести боевые действия на протяжении длительного времени. При этом если украинским танкистам все же приходится вступать в прямое противостояние, они просто бросают танки и убегают.

Вам может понравиться

RusVesna: ВС РФ нанесли еще один удар по стратегически важному мосту под Одессой

2 мая российские ВС нанесли уже третий ракетный удар по стратегически важному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Ранее его уже атаковали, но сооружение и движение по нему железнодорожного

NYT: Британцы столкнулись с множеством проблем из-за стремительного роста цен на энергоносители

Рост цен на энергоносители, главной причиной которого является украинский кризис, все больше пугает жителей Великобритании. Особенно страшно становится пожилым людям, которые вынуждены отказываться от привычной жизни и искать все новые

GT: Байден поддерживает Киев под давлением Европы, но вопреки пожеланиям американцев

Президент США Джо Байден врет своим избирателям, которые давят на него из-за поддержки Киева. Все дело в том, что с другой стороны на него оказывает давление Европа, под которым он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |