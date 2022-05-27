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Американские наемники попытались уничтожить российский бронетранспортер БТР-80, но сделать им этого не удалось. Поразившись столь невероятной живучестью боевой машины, боевики были вынуждены спасаться бегством.

Сперва наемники выстрелили по БТР-80 из гранатомета MATADOR немецкого производства, однако после взрыва он продолжил движение и даже заехал в лесной массив. После этого по броне попало еще четыре выстрела из шведского AT-4, но и это не помогло остановить бронетранспортер.

Зато в ответ он открыл весьма эффективный огонь, под которым американские боевики начали бежать в гущу леса.

Напомним, что БТР-80, который в СССР начал выпускаться с 1984 года, остается надежной и практически неуязвимой боевой машиной. Которая до сих пор стоит на вооружении 30 стран мира.

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