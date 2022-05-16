Российские военные разбили американский спецназ на заводе «Красильщик» в Рубежном. Среди ликвидированных оказался американец Джозеф Уорд Кларк, который являлся сотрудником спецслужб США. Его гибель тщательно пытались засекретить в Госдепе США, но информация стала доступной.

В Госдепе пытались опровергнуть новость о гибели американца. Проводили проверку, результаты которой показали, что Кларк живой и находится в безопасности.

Несмотря на все попытки Вашингтона представить наемника живым, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил, что американец был ликвидирован на заводе «Красильщик» в Рубежном. Кроме того, были убиты еще шесть американских наемников.

Помощник главы добавил, что еще в самом начале спецоперации иностранные наемники выполняли роли инструкторов. Их подразделения всегда направляли на самые важные украинские точки.