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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, как работающим пенсионерам и инвалидам можно получить льготы.

Речь идет о дополнительном отпуске, который имеют право взять работающие пенсионеры и инвалиды. При этом не имеет значения, какая группа инвалидности у гражданина. Но есть один нюанс – отпуск будет неоплачиваемым.

Эксперт разъяснила, что деньги за этот период гражданину начисляться не будут. При этом пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные 14 дней в течение года. Они предоставляются отдельно от основного отпуска. Участникам войны работодатель должен давать 35 дней основного отпуска, а инвалидам – 60 дней.

Киреева отметила, что многие пенсионеры неправильно трактуют эту норму закона и требуют больше дней от работодателя, чем это положено. Важно обратить внимание, что льгота не может переноситься на следующий год, она “сгорает” в течение одного календарного года. Перенести можно только периоды ежегодного оплачиваемого отпуска.

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