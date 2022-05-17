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Российские пенсионеры, выработавшие длительный срок, имеют право на получение дополнительных пособий и выплат. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Речь идет о пенсионерах, которые достигли трудового стажа в 40 лет и более. Специалист прокомментировал: «Например, женщинам за 40 лет стажа и мужчинам за 45 лет стажа присваивают ветерана труда в Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике Марий Эл. Правда, нередко требуется выработать значительную часть из этого стажа непосредственно на территории региона. Это может быть как 15, так и 20 лет».

Эксперт отмечает, что каждый регион устанавливает свои льготы и надбавки, поэтому о конкретных мерах поддержки нужно узнавать в своих территориальных отделениях социальной защиты. Кроме того, суммы пособий и объемы льгот могут зависеть от места работы.

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