У многих российских пенсионеров с 1 мая появилась новая льгота, они могут ездить бесплатно в общественном транспорте. Эксперты рассказали, кто из россиян может воспользоваться такой возможностью.

Пенсионный эксперт Сергей Власов разъяснил, что льгота вводится на региональном уровне. В Москве и Подмосковном регионе уже все категории пенсионеров пользуются правом бесплатного проезда.

На федеральном уровне бесплатный проезд введен для тех, кто получает звание ветерана труда. В некоторых субъектах пенсионерам выдается компенсация в качестве проезда. Также может быть предоставлена возможность приобрести проездной билет по льготной цене. Например, в Самарской области билет на 90 поездок в месяц будет стоить для них всего 270 рублей.

Пенсионеры Москвы и Санкт-Петербурга с мая по октябрь смогут ездить с льготой и на пригородных поездах. Они оплачивают только 10% от стоимости билета. Таким образом власти городов оказывают поддержку дачникам.