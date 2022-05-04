Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У многих российских пенсионеров с 1 мая появилась новая льгота, они могут ездить бесплатно в общественном транспорте. Эксперты рассказали, кто из россиян может воспользоваться такой возможностью.

Пенсионный эксперт Сергей Власов разъяснил, что льгота вводится на региональном уровне. В Москве и Подмосковном регионе уже все категории пенсионеров пользуются правом бесплатного проезда.

На федеральном уровне бесплатный проезд введен для тех, кто получает звание ветерана труда. В некоторых субъектах пенсионерам выдается компенсация в качестве проезда. Также может быть предоставлена возможность приобрести проездной билет по льготной цене. Например, в Самарской области билет на 90 поездок в месяц будет стоить для них всего 270 рублей.

Пенсионеры Москвы и Санкт-Петербурга с мая по октябрь смогут ездить с льготой и на пригородных поездах. Они оплачивают только 10% от стоимости билета. Таким образом власти городов оказывают поддержку дачникам.

Вам может понравиться

Franceinfo: туриндустрию Франции ждут убытки без россиян

Уже в этом году французский туристический бизнес, а также смежные с ним отрасли могут столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. Причина – отсутствие турпотока из России. Об этом сообщает Franceinfo. Издание

Билл Гейтс предложил создать организацию, “предсказывающую” пандемии

Специальную организацию, которая бы занималась вопросами прогнозирования будущих пандемий, предложил создать американский бизнесмен Билл Гейтс. Основатель Microsoft и филантроп известен тем, что ещё за несколько лет до коронавирусной инфекции заявил

NYT: Британцы столкнулись с множеством проблем из-за стремительного роста цен на энергоносители

Рост цен на энергоносители, главной причиной которого является украинский кризис, все больше пугает жителей Великобритании. Особенно страшно становится пожилым людям, которые вынуждены отказываться от привычной жизни и искать все новые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 4 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C |