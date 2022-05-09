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Российские войска форсировали реку Северский Донец и сейчас могут оперативно окружить крупную группировку неонацистов ВСУ численностью до 10 тысяч военнослужащих, рассказал портал «Военное обозрение»,

Уточняется, что произошло это у населенного пункта Белогоровка, где ВС РФ удалось прорвать оборону украинской армии. Сейчас они вышли в тыл противнику, что позволяет уничтожить его либо гнать до самого Лисичанска.

Понтонная переправа для форсирования Северского Донца была наведена еще несколько дней назад, однако использовать ее российские подразделения сумели только сейчас. До этого момента националисты предпринимали усилия для сопротивления, используя укрепрайон, который сейчас полностью разгромлен.

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