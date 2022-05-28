В Красном Лимане, который находится под контролем ВС РФ, военнослужащие группировки «Отважные» получили высокотехнологичный трофей – комплекс оборудования для спутникового интернета Starlink, предоставленный Украине Илоном Маском.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что боевики ВСУ использовали комплекс для соединения с интернетом. Такой же комплекс был и у неонацистов на «Азовстали», которые с его помощью публиковали свои видеообращения и проводили конференции. В распоряжение ВС РФ данное оборудование попало впервые.

Напомним, что Илон Маск передал Киеву множество подобных комплексов, которые применяются для подключения к Сети в районах боевых действий, а также в тех населенных пунктах, где из-за повреждения линий отсутствует интернет.