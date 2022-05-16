Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные смогли уничтожить производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом в городе Кременчуг Полтавской области.

Топливо, находившееся в резервуарах, было предназначено для техники украинских войск. Также в ходе брифинга для журналистов Коношенков отметил, что в районе Харькова были уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град», радиолокационная станция оповещения и указания ПВО американского производства.

Кроме того, в Харьковской области в районе Шебелинки были уничтожены шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, 520 пунктов сосредоточения живой силы и военной техники, склад ракетного вооружения. Также был сбит самолет Су-27, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».