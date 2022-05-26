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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что российские военные в ходе осмотра территории обнаружили схрон с оружием ВСУ. Он был оставлен украинскими боевиками в ходе отступления.

Стремоусов отметил, схрон был обнаружен военной полицией. Замглавы говорит о том, что вооружение было остановлено СБУ и прочими структурами. Кирилл Стремоусов прокомментировал: «Скажу откровенно: Херсонская область освобождена, на территории Херсонской области работают специальные службы, которые вычищают все то «наследие» терактов и нацизма».

Схрон был сделан в лесной зоне рядом с проселочной дорогой. В нем находились взрывчатка, гранатомет ручной работы и выстрелы для него.

Херсонская область находится под контролем российских военных. В регионе уже начали работу магазины и автозаправочные станции.

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