Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что российские военные в ходе осмотра территории обнаружили схрон с оружием ВСУ. Он был оставлен украинскими боевиками в ходе отступления.

Стремоусов отметил, схрон был обнаружен военной полицией. Замглавы говорит о том, что вооружение было остановлено СБУ и прочими структурами. Кирилл Стремоусов прокомментировал: «Скажу откровенно: Херсонская область освобождена, на территории Херсонской области работают специальные службы, которые вычищают все то «наследие» терактов и нацизма».

Схрон был сделан в лесной зоне рядом с проселочной дорогой. В нем находились взрывчатка, гранатомет ручной работы и выстрелы для него.

Херсонская область находится под контролем российских военных. В регионе уже начали работу магазины и автозаправочные станции.