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В ходе боевых действий на территории Украины российским военнослужащим удалось уничтожить резервное подразделение Вооруженных Сил Украины. Оно направлялось в зону проведения спецоперации для укрепления действующей в районе группировки. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Подробности сообщает портал “Военное дело“.

В пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что за прошедшие сутки в Днепропетровской области рядом с железнодорожной станцией Покровское были уничтожены подразделения резерва украинской армии. Они должны были быть переброшены для усиления группировки, которая участвует в спецоперации на Донбассе.

Также стало известно о том, что российские военнослужащие в ходе проведения ракетного обстрела смогли уничтожить производственные мощности предприятия. На уничтоженном предприятии производились двигатели для украинских беспилотных летательных аппаратов.

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