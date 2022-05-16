Российские военнослужащие спасли раненного бойца ВСУ, которого бросили сослуживцы. Десантнику оказали первую помощь и передали его врачам. Подробности сообщает ТК “Звезда”.

Как стало известно, у десантника-срочника было сквозное ранение. Он истекал кровью. Украинскому военнослужащему была необходима срочная операция на плече. Раненного доставили в больницу на броневике. Медики смогли спасти жизнь военнослужащему, поставили ему гипс. Сейчас он полностью обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, едой и одеждой.

Десантник по имени Артур рассказал: «Нас обстреляли, мы не видели откуда. Я шёл первым, в первой группе. Сразу прилетело в руку, в бронежилет. Я упал с дороги, ещё два товарища получили ранения, были возле меня. Шёл обстрел, потом ещё в ногу прилетело, когда лежал уже».