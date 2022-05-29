ВС РФ перебросили как минимум шесть ударных вертолетов на авиабазу в Камышлы на севере Сирии, сообщил портал Avia.Pro. Кроме того, несколько винтокрылых машин появилось и на аэродроме Метрас, расположенном неподалеку от сирийско-турецкой границы.

Эксперты отмечают, что переброска вертолетов может быть связана с намерением Анкары провести военную операцию в северных регионах Сирии. ВС РФ намереваются обеспечить безопасность этих районов и оказать поддержку сирийским правительственным силам.

Авторы приводят сообщение портала «Русская весна» о переброске на авиабазу в Камышлы не только ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», но и эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Эти самолеты смогут обеспечить для правительственных сил эффективную поддержку с воздуха.