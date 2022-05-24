Российским ученым удалось создать математическую модель, при которой можно полностью остановить движение света. О подробностях проекта сообщает научное издание Physical Review Letters.

В основе открытия лежат данные о том, что фантомы, являющиеся составными частями светового потока, не имеют массы покоя, постоянно двигаются со скоростью света. У них нет возможности остановиться.

Российским ученым из Санкт-Петербурга удалось смоделировать математическую модель, при которой можно полностью останавливать движение света. Такое явление доступно только в резонансных средах. К возникновению таких процессов может привести передача энергии от вещества к свету.

Ученые отмечают, что полученные данные имеют огромное значение для науки, но применить такой способ в практическом плане будет очень сложно, так как придется добиваться остановки фотонов. А сделать это крайне тяжело.