Российские военные с помощью системы противовоздушной обороны ликвидировали военный беспилотник на территории ДНР, который принадлежал украинским ВС. Об этом пишет портал «Русская весна».

По информации источника, кадры уничтожения украинского беспилотника передали участники специальной операции. Это произошло у поселения Коровий Яр.

Военные корреспонденты издания уточнили, что в Лиманском районе Украины, где находится этот населенный пункт, сейчас идут ожесточенные бои.

Под кадрами сделана надпись, что российские ПВО уничтожают украинский военный беспилотник на территории Донбасса.

Следует добавить, что украинские ВС продолжают наносить интенсивные удары по жилым кварталам поселений. Каждый день силы противовоздушной обороны ВС РФ сбивают беспилотники и ракеты украинских силовиков как на территории Донбасса, так и на других подконтрольных территориях.