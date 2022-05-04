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В мае этого года ряд российских пенсионеров смогут получить дополнительную надбавку к пенсии. Ее размер составляет 5 500 рублей.

Речь идет о повышении выплаты тем гражданам, которые достигли 80-летнего возраста. После этого Пенсионным Фондом РФ начисляется автоматическая прибавка.

Для повышения выплаты пенсионеру не нужно обращаться с заявлением. Кроме того, гражданам назначается доплата со дня рождения, но выплачивается она единовременно. Если у пенсионера день рождение 6 апреля, то в мае он получает фиксированную надбавку в размере 6 564 рублей, а также дополнительную выплату 5 450 рублей. Вторая сумма является перерасчетом за 20 дней в апреле.

Как только пенсионеру исполняется 80 лет, он каждый месяц получает первую сумму, которая составляет 6 564 рубля. Касается это только пенсий по старости. Для инвалидов такая надбавка не предусмотрена.

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