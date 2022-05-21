Минобороны РФ рассказало об успешной операции российских десантников, которые обнаружили и уничтожили укрепрайон украинских боевиков. Военнослужащие ВСУ оборудовали позиции в лесополосе, где их и нашла разведка.

Российские военные предложили нацистам сдаться, но те не захотели сложить оружие, а вступили в бой. Именно поэтому они были уничтожены огнем из боевой машины десанта. Также ВСУ потеряли боевую технику, которая использовалась в укрепрайоне.

Напомним, что боевики ВСУ активно используют лесные массивы для оборудования своих позиций. Но это не помогает им, так как российские десантно-штурмовые группы действуют бдительно и внимательно, успешно обнаруживая подобные укрепрайоны.