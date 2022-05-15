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В составе танковых подразделений ВС РФ, которые действуют на территории Украины, появились БМПТ «Терминатор». Эксперты заметили их на видео, снятое во время наступления на Северодонецк.

Боевые машины поддержки танков наделены способностью подавлять живую силу противника практически в любых условиях. Это обеспечивается весьма мощным вооружением «Терминаторов», на которые установили по две автоматически пушки, пару гранатометов и спаренный танковый пулемет, а также ПТРК «Корнет».

Благодаря хорошей проходимости и маневренности БМПТ отлично ведут себя даже в условиях плотной застройки, а также могут прикрывать танковые подразделения от огня противника из многоэтажных жилых зданий и промышленных сооружений.

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