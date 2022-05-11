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Противокорабельные ракеты Североатлантического альянса Penguin, Harpoon и Blue Spear, которые Запад пообещал Украине, не имеют никаких шансов уничтожить российские боевые корабли, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что некоторые устаревшие советские корабли не всегда успевали обнаружить натовские ПКР «Гарпун» и прочие. Однако современные корветы и фрегаты оснащены всем необходимым радиолокационным оборудованием и вооружением, способным мгновенно обнаруживать и сбивать противокорабельные боезаряды, передает портал Avia.Pro.

По словам Кнутова, все три упомянутых вида натовских ракет летят к цели на большой высоте. Поэтому радиолокационные станции российских кораблей сумеют обнаружить их задолго до приближения на опасное расстояние.

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