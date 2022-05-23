В Харьковской и Херсонской областях Киев задействовал три штурмовика Су-25 для нанесения ударов по позициям российских войск, но потерял все самолеты из-за безупречной работы ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Один из штурмовиков был сбит под Павлоградом, а два других – в окрестностях населенного пункта Киселевка Херсонской области.

За минувшие сутки российская ПВО успешно отработала еще несколько раз. Она уничтожила 14 беспилотников, одним из которых оказался переоцененный турецкий «Байрактар ТБ2», а также перехватила две оперативно-тактические ракеты «Точка-У».

В Харьковской области было перехвачено восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч», которыми ВСУ наносили удар по позициям союзных сил.

Также военное ведомство РФ подтвердило нанесение удара по железнодорожной станции Малин, что в Житомирской области, крылатыми ракетами «Калибр». Он позволил уничтожить боевую технику и вооружение, предназначавшиеся для Донбасса.