На протяжении восьми лет киевские власти создавали на Донбассе большую эшелонированную базу. Главным ее рубежом является Авдеевка, расположенная неподалеку от Донецка. Подробности сообщает издание “Военное обозрение”.

На этой территории бои были в течение трех месяцев, а в последнее время направление станет очень важным для российских военных. Этому поспособствовала переброска парка артиллерии из Мариуполя. Именно артиллерия помогла вынудить боевиков на “Азовстали” сдаться в плен.

Военкор Семен Пегов рассказал: «Очень много высвободилось ресурсов артиллерийских из-под «Азовстали» после того, как неонацисты там окончательно сдались».

Теперь российским военным удастся наносить еще больше потерь противнику. Российская армия перешла к более активным наступательным действиям. Эксперты издания “Военное обозрение” уверены, что теперь полное освобождение Авдеевки является вопросом времени.