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Британские журналисты издания Defence Journal сравнили боевые возможности российской армии и своей страны.

Изучая ход спецоперации России на Украине, обозреватели пришли к выводу, Британия находится не в выигрышном положении. Аналитики отмечают, что во время боев важно не количество техники и вооружения, а их качество. Сейчас обе стороны несут значительные потери в ОБТ и БМП.

Эксперты пришли к выводу, что танковый полк Великобритании продержится в спецоперации, если решится отправиться на помощь Украине, всего несколько дней.

50 российских ОБТ легко справятся с тремя британскими танковыми полками за неделю. При этом журналисты отмечают, что сейчас в Великобритании нет запасов боевых машин. Если арсенал будет пополнен, то он составит не более 148 танков. Но их них смогут сформировать не более двух полков. Такая помощь в спецоперации станет одноразовой.

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