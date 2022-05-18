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В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung появилась публикация политолога Николаса Буссе. Он раскритиковал позицию Евросоюза по вопросу оказания поддержки Украине.

Эксперт отметил, что в Евросоюзе уже начали говорить о том, что Украине нужно выделять средства на восстановление. Сейчас обсуждаются различные проекты восстановления и отдельными странами, и на уровне Евросоюза.

Но политолог считает, что строить такие планы пока преждевременно, так как никто не может точно сказать, когда завершиться спецоперация России на Украине. Буссе заявил, что Россия уже полностью контролирует Мариуполь, войска пробили сухопутный коридор в Крым. По словам политолога, пока вообще непонятно, какие части страны останутся под контролем Киева.

Политолог не исключает, что спецоперация на руку многим европейским властям. Они преследуют свои цели, продвигают проекты по поддержке Украины.

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