Россиянка, которая несколько лет прожила в Италии, приняла решение вернуться в Москву. Она поделилась своими впечатлениями о стране и ее жителях, а также раскрыла причины, по которым решила вернуться на родину.

В первую очередь россиянка очень разочаровалась в профессии. Изначально она получила образование в МГТУ имени Баумана, но поняла, что хочет заниматься другим делом.

Женщина рассказала: «В Милане я добралась до общежития, проживание в котором выиграла по стипендии вместе с бесплатной учебой. После заселилась, купила еды и поняла, что я одна. Совсем одна».

Позже она смогла найти себе друзей, втянуться в местную жизнь. Больше всего россиянку поразило, как итальянцы умеют разграничивать личное и рабочее время. Она отметила, что они никогда не задержатся на работе.

Неприятно поразили россиянку счета на электроэнергию, которые были очень высокими. В стране наблюдаются серьезные проблемы с нестабильностью общественного транспорта. Кроме того, Кира рассказала: «С бьюти-индустрией здесь на удивление все сложно.

Старшее поколение итальянок привыкло два раза в неделю ходить в парикмахерскую и делать укладку, которая продержится все остальные дни».

Россиянка приняла решение вернуться в Москву. Она организовала компанию, которая помогает русским поступать в вузы Италии.