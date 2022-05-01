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Украинцы, сбежавшие в Турцию, полностью игнорируют местные законы и ведут себя по-хамски, рассказала россиянка по имени Юлия, которая сейчас живет в этой стране.

Она отметила, что в Анталью в основном приехали не бедные украинцы на Porsche и «Мерседесах». При этом остается загадкой, что многие из них делают в Турции, хотя с территории Украины не выпускают мужчин призывного возраста.

При этом они не хотят соблюдать законы, игнорируют необходимость надевать маски, хамят в общественных местах.

По словам Юлии, украинцы промышляли вандализмом в парке матрешек, где закрашивали скульптурам рты красной краской, ломали некоторые из них. Успокоились беженцы только после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган пригрозил моментально депортировать любого иностранца, пытающегося спровоцировать инциденты между жителями Украины и России.

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