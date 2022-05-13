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Осужденного в США россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области. Подробности передает “Газета.ру“.

Со спортсменкой, которая сейчас находится в одном из СИЗО в Подмосковье, сотрудники ФСИН уже провели предварительные переговоры, касающиеся обмена.

Бриттни Грайнер была задержана 5 марта в Шереметьево. Ее обвиняют в контрабанде наркотических средств. Американская спортсменка выступала в России с 2015 года.

Виктор Бут содержится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Тайланде в 2008 году. Он приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии. С 2020 года у него ухудшилось самочувствие, ног квалифицированной помощи заключенному не оказывают.

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