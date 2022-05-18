Уже на этой неделе российские пенсионеры смогут получить пенсионные выплаты. Но забрать их можно будет только в отделении Сбербанка или любого другого коммерческого банка.

Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты и проживают на территории Абхазии. Процесс начисления пенсий начался в 16 мая.

Денежные средства начали выдавать всем россиянам, которые родились до 1940 года. Тем, кто родился в период с 1941 по 1947 года, выплаты будут начисляться с 18 по 20 мая. Далее будут перечислены средства для рожденных с период с 1948 по 1950 года. Все остальные смогут получить пенсию уже после 27 мая.

Эксперты отмечают, что пенсионные выплаты завершатся только 2 июня 2022 года. Это говорит о том, что у пенсионеров еще будет достаточно времени для получения денежных средств.