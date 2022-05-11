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Сразу несколько международных компаний, которые занимаются продажей круизных путёвок, в начале мая заявили об уходе с российского рынка. Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises перестали бронировать круизы для жителей России и Белоруссии. Соответствующее сообщение распространила Ассоциация туристических операторов России.

Отмечается, что из указанных компаний только Costa Cruises прислала уведомление, что круизов для россиян и белорусов больше не будет. Свою позицию компания объяснила введёнными антироссийскими санкциями. Остальные фирмы никаких уведомлений не присылали, сообщает АТОР.

Впрочем, если круизные туры были оплачены заранее и уже были приобретены соответствующие путёвки, то они не “сгорят” и ими можно будет воспользоваться, уточняется в сообщении АТОР. В Ассоциации также пояснили, что отказ продавать россиянам круизы носит больше формальный характер – от многих международных систем бронирования российские компании были отключены раньше, так что возможностей приобретать международные круизы у россиян уже не было.

Ранее, в апреле, об уходе с российского рынка заявили ещё с десяток компаний, занимающихся бронированием круизных туров.

Впрочем, несколько компаний в этой сфере туристической деятельности ещё продолжают сотрудничество с Россией. Однако по мнению специалистов, вряд ли в этом году их услуги будут востребованы у россиян из-за изменившейся экономической обстановки.

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