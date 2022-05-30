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Российским дачникам рассказали, в какие сроки нужно успеть уничтожить борщевик. Биолог Лилия Шипилина в интервью радио Sputnik предупредила, что делать это нужно в начале лета, пока растение не стало гигантом.

В соке растения содержатся фуранокумарины, которые вызывают сильнейшие ожоги при попадании на кожу. Если упустить момент, дать сорняку разрастись до огромных размеров, то потом его будет очень сложно уничтожить.

Лилия Шипилина отметила: “Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров”.

Выкопать растение сложно даже в защитном костюме. Биолог отметила, что уничтожать опасное растение лучше всего в мае. Крайний срок – начало июня. Нельзя дать борщевику зацвести и дать семена, каждое из которых приведет к появлению новых гигантов.

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