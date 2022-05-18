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Российских пенсионеров предупредили об изменениях, с которыми они столкнуться в июне. Речь идет об изменении графика получения пенсии. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Перенос дат выплат связан с выходными и праздничными днями в июне. Ожидаются длительные выходные, а это говорит о том, что основная часть государственных учреждений не будет работать.

Пенсии за 11,12 и 13 июня будут выплачены досрочно. В прошлом году корректировка коснулась дат с 12 по 14 июня. Изменения затронули как тех, кто получает выплаты на карты, так и тех, кому выдают их банки и почтовые отделения.

Эксперт отметил, что точные графики выплат будут известны к концу мая. Но уже сейчас можно точно сказать, что с 12 июня выплаты будут переноситься на более ранний срок.

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