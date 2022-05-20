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Россия ведет переговоры с Анкарой для решения вопроса об открытии воздушного пространства для переброски самолетов ВКС в Сирию. Об этом сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

Турция закрыла для российской авиации свое воздушное пространство еще месяц назад. И-за этого возникли проблемы, так как РФ время от времени необходимо производить ротацию, а также направлять в Сирию свои боевые и транспортные самолеты.

Анкара тогда заявила, что закрытие воздушного пространства является четкой параллелью с перекрытием черноморских каналов, через которые не приписанные к ЧФ РФ корабли не пропускаются в акваторию.

Богданов рассказал, что в настоящий момент переговоры с турецкой стороной продолжаются. Он высказал надежду, что Анкара все же пойдет навстречу Москве и откроет свое воздушное пространство.

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