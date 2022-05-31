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Россия поднялась на одну строку в ТОП-500 мощнейших суперкомпьютеров мира. Сейчас она оказалась на восьмом месте. В рейтинг попали семь российских суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка, МТС и МГУ.

Прорыв удалось сделать за счет ослабления позиций Коре и Голландии. В ноябре 2021 года Россия смога завоевать десятую строчку. С ноября прошлого года новых суперкомпьютеров наша страна не представляла. Но улучшить результат удалось за счет того, что у Южной Кореи и Голландии выбыли из рейтинга по одному компьютеру.

На первое место в рейтинге поставлен Китай, второе место занимают США, в тройку лидеров замыкает Япония.

Среди российских суперкомпьютеров особое внимание уделяется модели Christofari, созданной Сбербанком.

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