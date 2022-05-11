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Правительство России ввело санкции против нескольких европейских компаний. Соответствующее постановление уже подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Блокирующие ограничения ввели в отношении группы Gazprom Germania. Также под российские санкции попала группа Wingas/WIEH/WIEE (она владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа в Европу), компания Astora (оператор хранения газа), а также польская EuRoPol GAZ S.A (компания владеет участком газопровода “Ямал – Европа”, который проходит по территории Польши).

Согласно постановлению правительству, любая коммерческая деятельность с указанными компаниям запрещена. В частности, с ними нельзя заключать новые сделки или торговать их ценными бумагами. Корабли попавших под санкции компаний также не смогут заходить в российские порты.

Впрочем, отношения с европейскими компаниями, попавшими в российский санкционный список, не прерываются окончательно. Отдельные операции с ними можно проводить. Разрешения на них должен давать российский Минфин.

Правительство ввело санкции на фоне инициативы государств Европы отказаться от импорта российских энергоносителей. В частности, в проекте шестого пакета санкций Евросоюза планируется за определённое время полностью отказаться от российской нефти. С газом сложнее. Полностью отказаться от российского “голубого топлива” в Европе пока не могут – альтернативных источников поставок природного газа в тех же объёмах попросту нет.

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