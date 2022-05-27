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Угрозы со стороны США не останутся без ответа. Российская Федерация уже начала подготовку к ответным мерам. Эксперты американского издания Newsweek рассказали о том, что Россия начала загрузки крылатых ракет «Калибр» на подводные лодки Черноморского флота, которые сейчас базируются в Севастополе.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о том, что Вашингтон собирается нанести удар по кораблям Черноморского флота РФ для освобождения путей для вывоза украинского зерна. После этого российские субмарины стали загружать «Калибры».

Речь идет о дизель-электрических подводных лодках класса «Варшавянка». Каждая из них может нести до четырех ракет. Их дальность поражения составляет 1 400 километров. “Калибры” уже неоднократно применялись для уничтожения целей в ходе проведения специальной операции на Украине.

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