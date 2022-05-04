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Газопровод, который свяжет Нигерию, Марокко и Европу может быть построен при участии российского капитала. Во всяком случае, об интересе со стороны России заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, российские представители бизнеса посетили министра в конце апреля. Кто именно это был, Сильва не уточнил. Окончательного решения, кто будет участвовать в строительстве газопровода, пока не принято. Министр добавил, что кроме россиян, есть “ещё много других людей, которые хотят инвестировать средства в проект”.

О создании газопровода власти Нигерии и Марокко объявили ещё в 2016 году. Он должен стать самым протяжённым в мире. Газопровод, соединяющий Африканский континент и Европу, составит свыше 5,6 тысяч километров в длину. Предположительно, первые работы по реализации проекта начнутся до мая следующего года.

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