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Власти США приняли решение разместить на Аляске крупнейшую военную группировку, которая будет задействована в экстремальных условиях. Об этом заявила представитель Пентагона Кристин Вормут.

Но военный эксперт Литовкин предупредил, что Россия подготовит ответ на новую угрозу с севера. Вормут в своей речи отметила: «Мы обдумываем, как сделать более эффективными наши возможности в Арктике при помощи вооруженных сил. Это очень важный стратегический объект».

Литовкин отметил, что любая военная активность Америки в Арктическом регионе представляет серьезные риски для России, так как на этих территориях слишком мало российских военных. Именно на этом построена стратегия Вашингтона.

Эксперт пояснил, что США сейчас пытаются создать напряжение на границе с Россией на Чукотке. Тем самым они создают угрозу для нашей страны. Литовкин пояснил: “Они пытаются увеличить финансовые и экономические расходы РФ, пытаясь втянуть нас в гонку вооружений, чтобы затруднить развитие. Поэтому мы должны внимательно следить за происходящим на Аляске и в случае необходимости быть готовыми защитить свои национальные интересы”.

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