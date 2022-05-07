Корпорация «Роскосмос» опубликовала в Сети видеоролик ко Дню Победы, в котором кратко рассказала об основных направлениях своей деятельности. Примечательно, что ее представители впервые сообщили о военных разработках, передает РИА Новости.

Военное направление «Роскосмоса» включает в себя производство стратегических ракет «Синева» и «Булава», которые используются на подводных ракетоносцах, а также МБР «Тополь-М», «Сармат» и «Ярс». Также корпорация занимается военными разработками в области спутниковой разведки, создания систем навигации, связи и наведения ракетных боеприпасов.

В гражданское направление деятельности входят разработка космических зондов, запуск российских и иностранных спутников, участие в программе зондирования планеты, пилотируемая космонавтика и космический туризм.