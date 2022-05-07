читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корпорация «Роскосмос» опубликовала в Сети видеоролик ко Дню Победы, в котором кратко рассказала об основных направлениях своей деятельности. Примечательно, что ее представители впервые сообщили о военных разработках, передает РИА Новости.

Военное направление «Роскосмоса» включает в себя производство стратегических ракет «Синева» и «Булава», которые используются на подводных ракетоносцах, а также МБР «Тополь-М», «Сармат» и «Ярс». Также корпорация занимается военными разработками в области спутниковой разведки, создания систем навигации, связи и наведения ракетных боеприпасов.

В гражданское направление деятельности входят разработка космических зондов, запуск российских и иностранных спутников, участие в программе зондирования планеты, пилотируемая космонавтика и космический туризм.

Вам может понравиться

Болгарская партия “Возрождение” сняла флаг Украины со здания администрации Софии

Со здания администрации столицы Болгарии Софии сняли украинский флаг. Глава партии «Возрождение» Костадин Костадинов, который стал инициатором этой акции, заявил, что государственные символы другого государства должны находиться в его посольстве.

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине раскрыт оригинальный способ выведения из строя тяжелых танков

Даже самый тяжелый и мощный танк можно превратить в бесполезную машину всего одним выстрелом из снайперской винтовки, рассказал портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на военного корреспондента Александра Коца, который и раскрыл

Взгляд: Как российским летчикам справиться с украинскими ПЗРК

Соединенные Штаты и другие страны НАТО передали Киеву десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов для оказания сопротивления ВКС России. Однако ПЗРК сложно назвать полноценным средством противовоздушной обороны, что позволяет эффективно ему
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 8 °C |