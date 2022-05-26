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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал развертывание крупной орбитальной группировки над Украиной, которая позволит отслеживать боевые действия в ходе спецоперации ВС РФ.

Он заявил, что российская армия сейчас должна все круглосуточно видеть и слышать, а также вести постоянное наблюдение за театром боевых действий. По словам Рогозина, в настоящий момент для этой цели задействуется более 160 спутников, однако их количество будет увеличиваться, пока не возрастет до нескольких тысяч.

Глава «Роскосмоса» заявил также, что спутники, входящие в масштабную орбитальную группировку, будут использованы не только для получения информации для армии, но и для гражданских целей.

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