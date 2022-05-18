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Пресс-служба Росгвардии показала, как бойцы тренируются использовать трофейную технику, полученную в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что обучение необходимо, так как ранее в распоряжении росгвардейцев не было самоходных артиллерийских установок, передает издание “Взгляд”.

Именно поэтому опытные инструкторы проводят с ними занятия, помогающие овладеть всеми необходимыми навыками для использования САУ. Офицеры-артиллеристы руководят тренировками, осуществляемыми в боевых порядках, что существенно повышает эффективность обучения.

Напомним, что в ходе СВО Росгвардия получила не только самоходную артиллерию, но и другие виды техники и вооружения. Это и бронетранспортеры, и противотанковые ракетные комплексы производства США, и различное стрелковое оружие.

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