Пресс-служба Росгвардии показала, как бойцы тренируются использовать трофейную технику, полученную в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что обучение необходимо, так как ранее в распоряжении росгвардейцев не было самоходных артиллерийских установок, передает издание “Взгляд”.

Именно поэтому опытные инструкторы проводят с ними занятия, помогающие овладеть всеми необходимыми навыками для использования САУ. Офицеры-артиллеристы руководят тренировками, осуществляемыми в боевых порядках, что существенно повышает эффективность обучения.

Напомним, что в ходе СВО Росгвардия получила не только самоходную артиллерию, но и другие виды техники и вооружения. Это и бронетранспортеры, и противотанковые ракетные комплексы производства США, и различное стрелковое оружие.