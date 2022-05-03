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Украинская армия оставила под Харьковом крупный тайник, в котором обнаружились противотанковые гранатометы производства США, Турции и Швеции. Кроме того, в схроне были припрятаны боеприпасы, запас продовольствия на несколько дней и обмундирование ВСУ, рассказала пресс-служба Росгвардии.

Тайник обнаружился на территории Изюмского района, который сейчас находится под контролем ВС РФ. Росгвардейцы уверены, что схрон предназначен для диверсантов, которые должны были вести подрывную деятельность.

Нашли тайник в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий. Росгвардейцы осуществляли инспекцию опорного пункта, обеспечивающего передвижение военных колонн и наткнулись на запасы вооружений в лесном массиве.

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