Бывший военный летчик ВВС США Адам Кинцингер, который принимал непосредственное участие в бомбардировках Афганистана и Ирака, внес в Конгресс совершенно неадекватную резолюцию о праве Соединенных Штатов применить силу на Украине против российских ВС.

Издание РИА Новости отмечает, что если это безумное предложение будет принято, то США смогут ввести войска на Украину. Однако Кинцингеру и его сторонникам следовало бы учитывать опыт многочисленных американских наемников, которые уже сейчас действуют на украинской территории. Они ехали в иностранный легион, чтобы устроить «сафари на русских», однако это один из тех случаев, когда охотники мгновенно превращаются в жертву и мечтают только об одном – вернуться домой.

Авторы публикации также поясняют, что республиканца Кинцингера вряд ли выберут в американский парламент осенью текущего года, так как он один из немногих представителей своей партии, кто голосовал за импичмент Дональда Трампа. Вполне вероятно, что именно поэтому судьба планеты конгрессмена больше не интересует и он вносит столь безумные резолюции.