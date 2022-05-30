Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Украине в надежде реализовать свою давнюю несбыточную мечту – разделить РФ на части. Об этом говорится в публикации американского издания Atlantic под красноречивым названием «Деколонизировать Россию!».

Журналист РИА Новости Виктория Никифорова рассказала, что автор статьи Кейси Мишель транслирует весьма популярное на Западе заблуждение, что Россия колонизировала Сибирь, Чечню, Татарстан и даже безлюдную Арктику, удерживая их силой. Поэтому, по ее мнению, Запад после конфликта на Украине должен поддержать все эти регионы и их жажду независимости.

Сепаратизм является очень давней «фишкой» Соединенных Штатов, которую они использовали неоднократно, провоцируя вооруженные столкновения в разных странах мира. После Второй мировой они предпринимали попытки разделить на разные земли Германию, которая сохранила свою государственность только благодаря СССР. Теперь взоры «деколонизаторов» обращены в сторону РФ.

Однако, отмечает Никифорова, США стоило бы начать с себя. Потому что все это государство построено на землях, в разные годы украденных у индейцев, эскимосов, мексиканцев и других народов.