Корреспондент агентства РИА Новости снял на видео тот самый тоннель на металлургическом комбинате «Азовсталь», по которому боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) шли сдаваться в плен. Вместе с ними выходили также морские пехотинцы ВСУ и пограничники, которые вместе с «азовцами» скрывались на заводе.

Сразу же после выхода боевиков в подземные тоннели зашли военнослужащие батальона «Восток» из ДНР, на которых возложены мероприятия по зачистке. Сейчас войти внутрь нельзя, так как и тропы, по которым перемещались «азовцы» на поверхности, и сами тоннели заминированы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди боевиков были также военнослужащие НАТО. Существует неофициальная информация о британском полковнике и отставном генерале ВС США, которые сдались вместе с «азовцами».