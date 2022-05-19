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Социал-демократическая партия Германии проиграла парламентские выборы в регионе, который во все времена считался для нее ключевым. Речь идет о земле Северный Рейн — Вестфалия, где уверенную победу одержал Христианско-демократический союз с результатом в 35,7 процента.

Социал-демократы заняли лишь вторую позицию – за них проголосовали 26,7 процента избирателей. На третьем месте – еще один представитель правящей коалиции партия «Зеленые» с 18,2% голосов.

Издание РИА Новости сообщает, что правящая коалиция может и не перенести столь сильный удар. Вполне вероятно, что избиратели проголосовали именно так из-за бездействия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не предпринимает решительных мер на фоне украинского кризиса.

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